TENIS Duminică, 16 Octombrie 2022, 11:31

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Dayana Yastremska, jucătoarea de tenis clasată pe locul 94 în ierarhia WTA, a participat la Transylvania Open 2022, acolo unde s-a oprit în faza optimilor de finală.

Dayana Yastremska Foto: Seth Wenig / AP / Profimedia

Dayana Yastremska, recunoscătoare României pentru sprijinul oferit în contextul războiului din Ucraina

După ce a fost eliminată în optimile turneului de italianca Jasmine Paolini, scor 4-6, 1-6, Dayana Yastremska a oferit un interviu emoționant, în care a ținut să mulțumească României pentru ospitalitatea și sprijinul acordat de la izbucnirea războiului din Ucraina.

„Pot să spun că atunci când am ieșit pe teren, am simțit ceva foarte apropiat de mine. Nu au fost mulți oameni, dar am simțit sprijinul meu. De asemenea, o mulțime de români mi-au scris pe Instagram, după meci.

Nu am idee cine sunt, dar mi-au scris, spunându-mi că au citit știrile, că văzuseră cele 90 de rachete lansate spre Ucraina și atacul masiv care a avut loc. Nu mi-au vorbit prea mult despre meciul meu, ci despre situația din Ucraina, încercând să mă susțină", a spus Dayana Yastremska.

„Este un lucru bun, pentru mine e mult mai important să primesc acest tip de sprijin, în loc de felicitări.

Pentru mine, e o plăcere să joc aici. Știu că atunci când am părăsit Ucraina și am venit în România, o mulțime de români mi-au scris, mesageria mea era plină.

Chiar și directorul acestui turneu mi-a scris pe WhatsApp fără să ne fi cunoscut înainte, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor.

Iubesc acest turneu foarte mult, organizarea este exemplară. Nu am văzut de mult timp o organizare atât de bună a unui turneu WTA 250”, a mai spus ucraineanca.

„Cred că românii dau ce au mai bun. Poți să observi că, dacă organizează ceva, se duc până la capăt cu eforturile.

Îmi place Cluj-Napoca și îmi place România, pentru că prima dată când am lăsat Ucraina în urmă, am trecut granița spre România, în data de 25 februarie.

Când am ajuns în România, am fost întâmpinați cu multă mâncare, băutură, oamenii au fost foarte ospitalieri. Am găsit un sprijin imens și simțeam cum oamenii empatizează cu sora mea și cu mine.

Nu doresc nimănui să simtă vreodată cum e să treci prin așa ceva. Vă doresc tot ce e mai bun, să aveți pace. Îmi place să fiu aici, în România, e foarte asemănătoare Ucrainei", se arată în interviul acordat de aceasta pentru canalul de YouTube al turneului Transylvania Open.

Dayana Yastremska, nopți dormite într-o parcare subterană

Pe 25 februarie, la doar o zi de la primele atacuri rusești, aceasta a fugit împreună cu sora sa în România, prin vama Isaccea, după care și-au continuat drumul către Franța.

La acel moment, ucraineanca a declarat că a dormit două nopți într-o parcare subterană și printr-un mesaj postat pe un site de socializare le-a mulțumit părinților care au făcut posibilă plecarea ei din Ucraina.

„După ce am petrecut două nopți într-o parcare subterană, părinții mei au luat decizia să mă trimită pe mine și pe sora mea mai mică în afara Ucrainei, cu orice preț.

Mamă, tată, vă iubim foarte mult, aveți grijă de voi. Te iubesc, țara mea! Ucraineni, aveți grijă de viețile voastre!”, scria Dayana la începutul războiului din Ucraina.