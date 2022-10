TENIS Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 13:36

Cu 16 titluri de Grand Slam câștigate, australianul Todd Woodbridge a vorbit în premieră despre clipele grele prin care a trecut, după un infarct suferit joi.

Todd Woodbridge Foto: Action Plus Sports Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Todd Woodbridge povestește cum și-a dat seama că a suferit un infarct

Todd Woodbridge a început să aibă dureri în zona pieptului, în timp ce se antrena la o sală de fitness din Melbourne.

Ajuns la vârsta de 51 ani, Todd a povestit în presa din Australia ce s-a întâmplat și cum și-a dat seama de problemă:

„Am încercat să îmi păstrez rutina, călătorind la US Open și Londra, am început să fac mișcare și am sesizat că am dureri în zona pieptului. Când am citit pe Google despre simptome, m-au luat transpirațiile și m-am simțit îngrozitor.

Am trecut printr-un mic incident care s-a dovedit a fi un infarct miocardic ușor, ceea ce m-a șocat puțin" - Todd Woodbridge, citat de Tennis Head.

Todd Woodbridge, martor la decesul celor doi frați ai săi

De 9 ori campion la Wimbledon la dublu, australianul a povestit de asemenea că frații săi au murit la puțin peste 50 ani și că este mai precaut în ceea ce privește sănătatea sa.

„Am ajuns la vârsta la care trebuie să mă verific periodic, să merg pe la doctori. Am fost destul de norocos să mă verific la timp și să fac toate testele necesare. Cu puțină monitorizare și cu un tratament ușor, voi fi bine", a spus acesta.

„Ce am învățat din toată situația asta este cât de importante sunt genele ereditare pentru sănătatea ta. Sunt conștient de faptul că mama a avut nevoie de niște stenturi și că tata a avut colesterolul ridicat. Dacă am grijă la aceste aspecte, cu siguranță voi fi bine pe viitor", a conchis Todd Woodbridge.

Alături de Mark Woodforde, Todd Woodbridge a câștigat 12 titluri de Grand Slam la dublu, fiind unul dintre cele mai importante parteneriate din istoria tenisului.

