TENIS Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 07:59

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Novak Djokovic nu a avut un an fantastic, dar asta și poate din cauza faptului că nu a fost lăsat să participe la mai multe turnee importante (Australian Open, Miami, Indian Wells, Montreal, Cincinnati și US Open). Cu toate acestea, sârbul a arătat că este departe de momentul retragerii și că are un cuvânt greu de spus la câștigarea competițiilor majore.

Novak Djokovic Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Novak Djokovic și Rafael Nadal mai au multe de spus în tenis, în pofida vârstei

Sârbul a cucerit recent două turnee consecutive (Tel Aviv și Astana Open) și a obținut calificarea la Turneul Campionilor de la Torino.

Întrebat despre noua generație, Nole a spus că îi vede pe toți adversarii drept rivali, dar că unul singur este marele său rival: Rafael Nadal.

De asemenea, Djokerul a mai precizat că atât el și cât și Rafa mai au multe de spus în tenis și că nu vor renunța prea curând la sportul alb.

Pentru presa din Serbia, citată de Eurosport, Djokovic i-a lăudat pe tinerii din noul val, dar rămâne la părerea că el și Nadal sunt în continuare capabili de rezultate foarte bune, în pofida vârstei (sârbul are 35 de ani, iar Rafa 36).

„Toți jucătorii cu care mă confrunt într-un turneu sunt rivalii mei. Dar dacă mă întrebați care este cel mai mare, bineînțeles că este Rafa, fără îndoială.

Este încă prezent, suntem jucătorii care s-au confruntat de cele mai multe ori în istoria tenisului, este o rivalitate foarte specială care continuă.

Sper să am ocazia să îl înfrunt de multe ori, pentru că este interesant pentru amândoi, dar și pentru tenis și pentru sport.

Acum, Alcaraz este numărul unu și campion de Grand Slam, a devenit liderul noii generații, iar acolo sunt nume precum Medvedev, Tsitsipas, Zverev sau Rublev, care sunt în elită de ceva vreme.

Este un ciclu natural, jucătorii își pasează responsabilitatea de a lua acest sport pe umerii lor, dar eu și Nadal nu vom renunța prea curând” - Novak Djokovic pentru presa din țara natală.

Djokovic și Nadal s-au întâlnit deja de 59 de ori, scorul fiind de 30-29 în favoarea sârbului.

Clasament titluri Grand Slam

1 Rafael Nadal 22

2 Novak Djokovic 21

3 Roger Federer 20 / retras din tenis.

Următorul turneu la care Djokerul va participa va fi Mastersul de la Paris (31 octombrie - 6 noiembrie), turneu care se va juca pe hard indoor și care va avea premii totale în valoare de €6.008.725.