​Turneul „WTA 500” de la San Diego a rămas marți fără încă o favorită: Maria Sakkari a fost eliminată în primul tur de Donna Vekic, jucătoare venită din calificări.

Cap de serie nr. 5 la turneul din SUA, Sakkari a fost învinsă în două seturi de croata aflată pe locul 77 în clasamentul mondial, scor 7-6(1), 6-1. Meciul a durat o oră și 37 de minute.

Vekic va da în optimi peste câștigătoarea meciului dintre Karolina Pliskova (22 WTA) și Caroline Dolehide (181 WTA).

„San Diego Open” are loc în perioada 10-16 octombrie, se dispută pe hard, are premii totale în valoare de $757.900, face parte din categoria WTA 500, iar principala favorită este Iga Swiatek.

From qualifying → Round 2
@DonnaVekic gets the win over No.5 seed Sakkari. Moving her to 5-2 in their head-to-head!