​Aventura Anei Bogdan la Transylvania Open 2022, turneu care are loc la Cluj-Napoca, a fost una scurtă, sportiva noastră fiind eliminată încă din runda inaugurală.

Bogdan, a treia favorită a competiției de categorie „WTA 250”, a fost învinsă de Jule Niemeier (Germania, 74 WTA), scor 7-6(5), 6-2, după un meci care a durat aproape două ore.

Ajunsă pe locul 46 în ierarhia mondială după ce a obținut rezultate foarte bune în ultima perioadă, Ana a avut mari probleme la serviciu în setul secund și Niemeier a reușit trei breakuri.

De știut:

Transylvania Open are loc în perioada 10-16 octombrie la Cluj-Napoca, se joacă pe hard indoor, turneul face parte din categoria WTA 250, are premii totale în valoare de $251.750, iar campioana en-titre este Anett Kontaveit.

That was very good from Jule Niemeier, who stops an in-form Ana Bogdan in the first round of #TO2022, 7-6, 6-2. pic.twitter.com/3MKvujNutl