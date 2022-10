Tunisianca Ons Jabeur, principală favorită a turneului „WTA 250” de la Monastir, a părăsit competiția în sferturi după ce a fost învinsă de Claire Liu, ocupanta locului 73 mondial.

Aflată pe locul 2 în ierarhia WTA, Jabeur a fost învinsă după două ore și 27 de minute de joc de sportiva din SUA, scor 6-3, 4-6, 6-4.

Pentru un loc în marea finală a competiției din Tunisia, Liu se va duela cu învingătoarea partidei dintre japoneza Moyuka Uchijima (124 WTA) și belgianca Elise Mertens (42 WTA, favorită 5).

În cealaltă semifinală, franțuzoaica Alize Cornet (37 WTA / 3) va da piept cu rusoaica Veronika Kudermetova (12 WTA / 2).

„Jasmin Open Monastir” are loc în perioada 3-9 octombrie, pe hard, face parte din categoria WTA 250, are premii totale în valoare de $251.750.

Big win for the American \uD83D\uDE4C@Cliu00 edges past the No.1 seed Jabeur, 6-3, 4-6, 6-4!#JasminOpen pic.twitter.com/yvlIBxnv1C