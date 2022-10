TENIS Joi, 06 Octombrie 2022, 20:37

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Anett Kontaveit (a treia favorită și campioană en-titre) s-a oprit în optimile turneului „WTA 500” de la Ostrava, sportiva din Estonia alegând să se retragă în timpul meciului cu Tereza Martincova.

Anett Kontaveit Foto: DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Anett Kontaveit a abandonat în timpul meciului cu Tereza Martincova din optimile WTA Ostrava

Condusă cu 3-0 în primul set, Kontaveit a revenit spectaculos (4-3), dar și-a pierdut din nou serviciul și Martincova s-a impus în tiebreak: 7-6(3).

Tereza a reușit un break și în debutul setului secund, iar Anett a abandonat acuzând o accidentare.

Pentru un loc în semifinalele competiției din Cehia, Tereza Martincova (78 WTA) se va duela cu învingătoarea partidei dintre Ekaterina Alexandrova (21 WTA) și Daria Kasatkina (11 WTA, favorită 5).

„Agel Open” de la Ostrava are loc în perioada 3-9 octombrie, se joacă pe hard indoor, are premii totale în valoare de $757.900 și face parte din categoria WTA 500. Campioana en-titre este Anett Kontaveit, iar principala favorită de acest an este Iga Swiatek, lidera mondială.