Jelena Ostapenko (a opta favorită și locul 16 în lume) a fost eliminată fără drept de apel în primul tur al turneului WTA de la Ostrava.

Jelena Ostapenko Foto: Ahn Young-joon / AP / Profimedia

Aliaksandra Sasnovich (31 WTA) a avut tenisul mai precis, cu mai puține erori neforțate. De asemenea, Aliaksandra a fost mai inspirată și pe plan ofensiv.

Jucătoarea din Belarus a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-2, 6-2, după o partidă care s-a întins pe durata a 73 de minute.

„Agel Open” de la Ostrava are loc în perioada 3-9 octombrie, se joacă pe hard indoor, are premii totale în valoare de $757.900 și face parte din categoria WTA 500. Campioana en-titre este Anett Kontaveit, iar principala favorită de acest an este Iga Swiatek, lidera mondială.