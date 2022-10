​Elvețianul Marc-Andrea Huesler a obținut primul titlu din cariera sa, după ce l-a învins pe danezul Holger Rune (favorit 5) în finala turneului „ATP 250” de la Sofia.

Aflat pe locul 95 în ierarhia mondială la începutul turneului, Huesler s-a impus după o oră și 40 de minute de joc în fața celui care ajungea până în sferturi la Roland Garros 2022, scor 6-4, 7-6(8).

Pe parcursul competiției din Bulgaria, Marc-Andrea i-a mai învins pe Geoffrey Blancaneaux (139 ATP), Pablo Carreno-Busta (14 ATP, favorit 2), Kamil Majchrzak (119 ATP) și Lorenzo Musetti (30 ATP, favorit 4).

Grație triumfului de la Sofia, Huesler va urca 31 de locuri în clasamentul ATP, el urmând să se afle de luni pe locul 64 (cel mai bun ocupat până acum în carieră).

De cealaltă parte, Rune va urca cinci locuri în iearhia mondială, până pe 26.

Pentru cei doi jucători urmează turneul de la Nur-Sultan: Huesler va da în runda inaugurală peste finlandezul Emil Ruusuvuori (54 ATP), iar Rune va avea parte de un duel cu ibericul Carlos Alcaraz (liderul ATP).

Marc-Andrea Huesler becomes the first Swiss male to win an ATP singles title since Roger Federer, Basel 2019



