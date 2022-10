TENIS Sâmbătă, 01 Octombrie 2022, 16:20

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Ana Bogdan (a șasea favorită) a ratat sâmbătă calificarea în finala turneului de la Parma (de categorie 250), sportiva noastră fiind învinsă dramatic, după un meci de mare luptă, de Mayar Sherif (Egipt, locul 74 mondial).

Ana Bogdan Foto: Valerio Origo / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

După ce a cedat primul set cu 6-4 (un singur break a fost suficient pentru a se face diferența), Ana a avut puterea să revină și să îi plătească adversarei cu aceeași monedă: a câștigat manșa cu 6-3, tot un singur break fiind hotărâtor.

În setul decisiv, Ana a început mai bine, a câștigat prima contra serviciului, dar nu a putut menține ritmul, iar adversara a bifat rebreakul. S-a mers cu serviciul până la 5-4, moment în care sportiva din Egipt a făcut diferența de la retur (6-4).

Partida a durat două ore și 50 de minute.

Ana a avut mai mult șanse de a câștiga contra serviciului pe finalul tensionat de meci, dar din păcate nu a reușit să fructifice șansele avute.

Meciul a fost unul cu multe execuții spectaculoase, cu o sumedenie de scurte minunate și cu un ritm alert.

În marea finală (va avea loc tot sâmbătă, de la ora 19:00 - în direct pe Digisport), Mayar Sherif va da peste Maria Sakkari (favorită principală a competiției).

Ana Bogdan va pătrunde în TOP 50 mondial după parcursul de la WTA Parma

În urma acestui rezultat, Ana Bogdan va acumula 1077 de puncte, ea fiind în WTA Live pe locul 46 (cel mai bun al carierei). Sportiva noastră reușește astfel să-și îndeplinească unul dintre obiectivele din ultimele sezoane: pătrunderea în TOP 50 WTA. Este vorba de un salt de 7 poziții în ierarhia mondială.



Pentru parcursul de la Parma, Ana Bogdan și-a asigurat un premiu în valoare de 8.870 de euro și 110 puncte în clasamentul WTA de simplu.

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).