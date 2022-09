Surpriza zilei la turneul de la Seul a fost furnizată de Yoshihito Nishioka. Japonezul s-a calificat în semifinalele competiției „ATP 250”, după ce l-a învins pe Casper Ruud, jucător aflat pe locul al doilea în clasamentul mondial.

Nishioka (56 ATP) s-a impus după o oră și 56 de minute de joc în fața principalului favorit al întrecerii din Coreea de Sud, scor 6-2, 3-6, 6-2.

Pentru un loc în finală, Yoshihito se va duela cu învingătorul partidei dintre americanii Mackenzie McDonald (82 ATP) și Aleksandar Kovacevic (222 ATP).

Norvegianul Casper Ruud a obținut joi calificarea la Turneul Campionilor, competiție care va avea loc la Torino, în perioada 13-20 noiembrie.

