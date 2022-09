Diego Schwartzman (17 ATP) și Pablo Carreno-Busta (14 ATP) sunt cele mai importante nume care au părăsit joi turneele de categorie „ATP 250” de la Tel Aviv, respectiv Sofia.

În optimile competiției din Israel, Schwartzman (al doilea favorit) a fost învins după două ore și 37 de minute de joc de Arthur Rinderknech (58 ATP).

Cu doar două zile în urmă, francezul a avut nevoie de trei seturi pentru a trece în primul tur de Marius Copil, scor (5)6-7, 6-4, 6-3.

În sferturile turneului de la Tel Aviv, Rinderknech va da peste rusul Roman Safiullin (104 ATP).

Spaniolul Carreno-Busta, cap de serie nr. 3 la turneul din Bulgaria, a cedat după o oră și 43 de minute de joc în fața elvețianului Marc-Andrea Huesler (95 ATP), scor 6-3, 3-6, 6-2.

Pentru un loc în semifinale, Huelser se va duela cu polonezul Kamil Majchrzak (119 ATP).

