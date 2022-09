TENIS Miercuri, 28 Septembrie 2022, 22:58

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Irina Begu a obținut calificarea în sferturile turneului de la Parma, competiție de categorie „WTA 250”, după o victorie în două seturi.

Irina Begu Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Irina Begu, duel cu Ana Bogdan în sferturi la WTA Parma

A treia favorită a competiției s-a impus după o oră și 41 de minute de joc, scor 6-4, 6-4, în fața italiencei Matilde Paoletti (366 WTA, în rundă precedentă a eliminat-o pe Gabriela Lee Talabă).

De știut:

Pentru calificarea în sferturi, Irina (33 WTA) va primi €5.000 și 60 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Pentru un loc în semifinale, Begu sa va duela cu Ana Bogdan (53 WTA, a șasea favorită).

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).