TENIS Miercuri, 28 Septembrie 2022, 16:50

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Ana Bogdan s-a calificat miercuri în sferturile turneului de la Parma (de categorie „250”), sportiva noastră reușind să treacă de slovaca Anna Karolina Schmiedlova (locul 118 mondial).

Ana Bogdan Foto: Klansek Velej / Sportida / Sipa Press / Profimedia

Partida a fost una echilibrată, cu multe răsturnări de situație, iar Ana Bogdan (53 WTA) a avut câștig de cauză după două ore și 21 minute, scor 6-2, 3-6, 6-3.

Ana Bogdan traversează o perioadă bună: finală la Varșovia (WTA 250), titlu la Iași (WTA 125) și semifinală la Portoroz (WTA 250).

De știut:

Calificarea în sferturi este recompensată cu 5000 de euro și 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În urma acestui rezultat, Ana Bogdan va acumula 1027 de puncte, ea fiind în WTA Live pe locul 49 (cel mai bun al carierei).

Sportiva noastră reușește astfel să-și îndeplinească unul dintre obiectivele din ultimele sezoane: pătrunderea în TOP 50 WTA.



Pentru un loc în semifinalele de la Parma, Ana Bogdan se va duela cu învingătoarea partidei dintre Irina Begu (favorită trei) și Matilde Paoletti (366 WTA).

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).

Modificările produse în clasamentul WTA.