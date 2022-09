TENIS Luni, 26 Septembrie 2022, 16:25

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Ana Bogdan a făcut luni pasul spre optimile turneului WTA de la Parma (de categorie 250), sportiva noastră trecând de Laura Pigossi (locul 108 mondial).

Ana Bogdan Foto: Klansek Velej / Sportida / Sipa Press / Profimedia

Ana Bogdan, în optimi la WTA Parma după o victorie cu Laura Pigossi

Jucătoarea noastră a avut câștig de cauză în două seturi, scor 6-1, 6-2. Partida a durat o oră și 13 minute.

Ana Bogdan (locul 53 în lume) este a șasea favorită la turneul italian. Principalul cap de serie este Maria Sakkari, a șaptea jucătoare din ierarhia WTA.

Pentru un loc în sferturi, Ana se va duela cu Anna Karolina Schmiedlova (118 WTA).

Ana Bogdan, la cel mai bun loc WTA din carieră

În urma victoriei de luni, Ana Bogdan a mai urcat două locuri în clasamentul WTA, ea aflându-se acum în ierarhia Live pe 51 (cea mai bună poziție din carieră).

România mai are două reprezentante pe tabloul principal de la WTA Parma: Irina Begu și Gabriela Lee Talabă.

Irina este a treia favorită și va juca în runda inaugurală cu Viktoriya Tomova (93 WTA), în timp ce Gabriela Lee Talabă (150 WTA) o va întâlni pe Matilde Paoletti (366 în lume).

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie - 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).

Modificările produse în clasamentul WTA.