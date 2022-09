TENIS Luni, 26 Septembrie 2022, 11:39

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Echipa Europei era mare favorită înainte de startul Laver Cup 2022. Cu Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Berrettini, Tsitsipas și Ruud împreună, formația „albastră” părea să nu dea nicio șansă Restului Lumii. Au fost însă multe surprize, printre acestea fiind și înfrângerea lui Nole cu Felix Auger-Aliassime.

Novak Djokovic Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Djokovic, mesaj important pentru fanii săi după retragerea lui Roger Federer din tenis

Djokovic, învins de Aliassime - Sârbul are probleme la încheietura mâinii drepte

Sârbul a vorbit despre prestația de la Laver Cup, oferind informații importante despre starea sa de sănătate.

Astfel, fostul lider ATP spune, printre altele, că are probleme la încheietura mâinii drepte. Ar putea fi o bună explicație pentru evoluția neconvingătoare din meciul cu Aliassime.

Nole nu a mai jucat un meci oficial de la titlul cucerit la Wimbledon, Grand Slamul cu numărul 21 din cariera sârbului.

„De patru-cinci zile mă lupt cu încheietura mâinii drepte, să fiu sincer. Totul a fost sub control la început, dar cele două meciuri (n.r. de sâmbătă, 24 septembrie) au avut probabil efect. Astăzi (n.r. duminică) nu a fost ușor.

Nu am putut servi atât de puternic și nici atât de precis pe cât mi-aș dori. Nu am mai jucat meciuri de aproape trei luni, iar aici condițiile sunt destul de ciudate, de multe ori am senzaţia că mingea e mare și lentă.

Trebuie să generezi multă viteză cu încheietura mâinii, motiv pentru care am simțit durere din ce în ce mai mare. Nu sunt îngrijorat de nivelul meu, dar sunt puțin îngrijorat de încheietura mâinii.

Voi încerca să am grijă de asta cu kinetoterapeutul, să fiu pregătit pentru primul meu meci de la Tel‐Aviv” - Novak Djokovic, citat de Eurosport.

Restul Lumii a câștigat în premieră Laver Cup

Echipa Restului Lumii a câștigat în premieră Laver Cup după victoria, scor 13-8, reușită împotriva Echipei Europei.

După participarea de la întrecerea din O2 Arena, Novak Djokovic a anunțat că va evolua la două turnee în perioada imediat următoare: Openul de la Tel Aviv (ATP 250, 26 septembrie - 2 octombrie) şi a primit un wildcard pentru turneul Astana Open (ATP 500), care se va desfăşura în perioada 3-9 octombrie.

Nole speră să prindă in extremis un loc la Turneul Campionilor de la Torino (13-20 noiembrie 2022).

În acest moment, Djokerul se află pe locul 15 în ATP Race, cu 1970 de puncte. Pe ultimul loc calificabil se găsește în acest moment Alexander Zverev (are 2700 de puncte).

Matematic au obținut deja calificarea Carlos Alcaraz (6460 de puncte) și Rafael Nadal (5810).