Felix Auger-Aliassime a furnizat surpriza zilei la Laver Cup 2022 și l-a învins pe Novak Djokovic. În urma acestui rezultat, echipa Restului Lumii conduce cu 10-8 și mai are nevoie de o singură victorie pentru a se impune în fața formației Europei.

Elevul lui Toni Nadal s-a impus după o oră și 34 de minute în fața unui Djokovic care nu s-a aflat în cea mai bună formă, scor 6-3, 7-6(3).

Mai au loc duminică:

Stefanos Tsitsipas vs Frances Tiafoe

Casper Ruud vs Taylor Fritz.

