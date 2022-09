TENIS Sâmbătă, 24 Septembrie 2022, 10:00

Roger Federer și-a stăpânit cu greu emoțiile după ultimul meci al carierei (disputat alături de Rafael Nadal) și a plâns în hohote, dar i-a asigurat pe cei prezenți la Laver Cup 2022 (și în fața televizoarelor) că lacrimile sale sunt unele de fericire.

Roger Federer, plangand la retragerea din tenis Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Perechea Roger Federer / Rafael Nadal a pierdut meciul cu dublul format din Jack Sock / Frances Tiafoe, scor 6-4, 6-7(2), 9-11, rezultat în urma căruia echipa Europei și cea a Restului Lumii se află la egalitate, scor 2-2, după prima zi de meciuri de la Laver Cup 2022.

Roger Federer, discurs emoționant după o carieră de excepție: „Nu am vrut să mă simt singur”

„A fost o zi minunată. Le-am spus băieţilor, sunt fericit, nu sunt trist. Este minunat să fiu aici. Mi-a plăcut să îmi leg încă o dată şireturile. Totul a fost pentru ultima dată. Avându-i pe băieţi aici, familia, fanii, prietenii, nu am simţit foarte tare stresul. Sunt fericit că am jucat până la capăt. A fost minunat. Şi bineînţeles, să fiu cu Rafa în aceeaşi echipă şi să îi am pe băieţi aici, toată lumea să fie aici, toate legendele... Mulţumesc.

Nu am vrut să mă simt singur. M-am simţit singur o secundă, când mi-au spus să ies... Dar să spun rămas bun făcând parte din această echipă... mereu m-am simţit în suflet ca jucător de echipă... Am avut o echipă care a călătorit cu mine în toată lumea. Le mulţumesc tuturor. Şi să fiu în echipă cu Andy, Thomas, Novak, Mateo, Cam, Stefanos, Rafa şi Casper şi de asemenea, cealaltă echipă: băieţi, sunteţi incredibili. A fost o plăcere să joc la Laver Cup. Simt că este o sărbătoare. Am vrut să mă simt astfel la final şi este exact cum am sperat. A fost o călătorie perfectă. Aş face-o din nou.

Chiar trebuie să vorbesc despre asta (familie)? Ok, e în regulă, mă descurc. Îi mulţumesc în primul rând soţiei mele, Mirka, pe care am cunoscut-o în urmă cu 22 de ani şi care m-a susţinut atât de mult. Ar fi putut să mă oprească cu mult, mult timp în urmă. Dar ea nu a făcut-o, m-a lăsat să merg mai departe şi mi-a permis să merg mai departe, a fost uimitor, mulţumesc” - Roger Federer, după ultimul meci din carieră.

Rafael Nadal, după retragerea lui Roger Federer: „Pleacă o parte importantă din viața mea”

„Pentru mine, a fost o onoare imensă să fac parte din acest moment extraordinar al istoriei sportului nostru și, în același timp, apreciez toți acești ani în care am împărtășit multe lucruri împreună.

Când Roger părăsește circuitul, da, pleacă și o parte importantă din viața mea, datorită tuturor momentelor importante din viața mea în care a fost alături de mine. Așa că a fost emoționant să îi văd familia, să văd toți oamenii. Da, e greu de descris, dar este un moment extraordinar.

Cred că în fiecare an relația noastră devine din ce în ce mai bună, zilnic. Cred că, într-un fel, înțelegem până la urmă că avem multe lucruri în comun. Abordăm viața probabil similar. Pe teren avem stiluri complet opuse, iar acest lucru face probabil ca meciurile noastre și rivalitatea noastră să fie una dintre cele mai mari și mai interesante.

Sunt foarte mândru să fac parte din cariera lui. Dar și mai fericit să ne încheiem carierele ca prieteni, după tot ce am împărtășit pe teren ca rivali” - Rafael Nadal.

Cariera de vis a lui Roger Federer

Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.

A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Jucător de mâna dreapta, execută reverul cu o singură mână.

103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.

Are 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.

A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

De-a lungul unei cariere impresionante, Roger Federer a adunat 20 de titluri de Grand Slam (a fost depășit doar de Rafael Nadal și Novak Djokovic).

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

