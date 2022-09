It’s going to be a pleasure to see you in Astana, @DjokerNole \uD83E\uDD29



\uD83D\uDD25 Новак Джокович по специальному приглашению президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова выступит на турнире #AstanaOpen! pic.twitter.com/p4SDSQqzNJ