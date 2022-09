TENIS Vineri, 23 Septembrie 2022, 10:34

Vlad Lupu

Laver Cup debutează pe 23 septembrie la Londra, iar jucătorii care vor participa și-au făcut de cap prin capitala Marii Britanii. Cu toate acestea, Casper Ruud a oferit momentul zilei, refuzând să meargă la cină cu idolul Roger Federer pentru a lua parte la un podcast cu Barbara Schett.

Casper Ruud Foto: Matthieu Mirville/DPPI/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas fac parte din echipa Europei la Laver Cup 2022, fiind prezenți de câteva zile la Londra.

Jucătorii echipei Europei au un grup de Whatsapp, iar Federer și-a invitat coechipierii, joi, la cină. Casper Ruud a refuzat invitația lui Mister Perfect, motivând că trebuie să participe la un podcast al Eurosport alături de Barbara Schett, fostă jucătoare de tenis.

Casper Ruud a refuzat să ia cina cu Roger Federer înainte de Laver Cup - A participat în schimb la un podcast cu Barbara Schett

Dialogul spumos dintre Barbara Schett și Casper Ruud:

Barbara Schett: Care e cel mai important număr de telefon pe care îl ai salvat în agendă? Exceptând-o pe prietena ta, bineînțeles și pe cei apropiați. Mă refer la oameni faimoși pe care îi ai în telefon.

Casper Ruud: E amuzant că mă întrebi pentru că înainte de acest Laver Cup s-a creat un grup de Whatsapp cu toți jucătorii. Și am în sfârșit numărul de telefon al lui Roger. A durat ceva timp, dar acum îl am. Azi ne-a trimis la toți un mesaj - ar trebui să te simți onorată Barbara -, pentru că în acel mesaj ne invita pe toți să luăm cina împreună azi, la 21:00. I-am răspuns: "Mi-ar plăcea să vin, dar am un podcast cu Barbara Schett".

Barbara Schett: Ești prostuț, serios, trebuia să te fi dus la cină cu băieții ăștia. Dumnezeule!

Casper Ruud: O să iau cina cu ei mâine seară. Azi te-am prioritizat pe tine, Barbara.



Roger Federer face echipă cu marii săi rivali la Laver Cup

La Laver Cup 2022 (23-25 septembrie), Roger Federer, care și-a anunțat retragerea din tenis, va face echipă cu Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas.

Echipa Europei se va duela în arena O2 din Londra cu Echipa Restului Lumii: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, John Isner și Jack Sock.

Laver Cup, de-a lungul timpului: Europa, învingătoare de fiecare dată

Laver Cup 2017 - A avut loc în „O2 Arena” din Praga, iar Europa s-a impus cu 15-9.

Laver Cup 2018 - A avut loc în „United Center” din Chicago, iar Europa s-a impus cu 13-8.

Laver Cup 2019 - A avut loc în „Palexpo” din Geneva, iar Europa s-a impus cu 13-11.

Laver Cup 2020 - Nu s-a disputat din cauza pandemiei de Covid-19 (Roland Garros a avut loc în aceeași perioadă, iar la Laver Cup s-a renunțat în cele din urmă).

Laver Cup 2021 - A avut loc în „TD Garden” din Boston, iar Europa a avut câștig de cauză cu 14-1.

Care este formatul Laver Cup

Cele două echipe dispun de câte șase jucători. O victorie aduce un punct în prima zi de întreceri. Vor fi trei meciuri de simplu și unul de dublu.

În a doua zi de partide, o victorie aduce două puncte. Vor fi, de asemenea, trei meciuri de simplu și unul de dublu.

În a treia zi de meciuri, un succes va fi recompensat cu trei puncte. Un meci de dublu va fi urmat de până la trei meciuri de simplu (în funcție de scorul de pe tabelă).

Echipa care va ajunge prima la 13 puncte va fi declarată învingătoare (în total, sunt puse în joc 24 de puncte).

Niciun jucător nu poate juca mai mult de două meciuri la simplu în cele trei zile de concurs. De asemenea, patru din cei șase sportivi trebuie să evolueze și la dublu.