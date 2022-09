TENIS Vineri, 23 Septembrie 2022, 09:50

Vlad Lupu • HotNews.ro

Prezent la Laver Cup, în Londra, Novak Djokovic a vorbit despre lipsa de regrete ca urmare a interzicerii participării la edițiile din 2022 ale Australian Open și US Open din cauza faptului că a refuzat să se vaccineze anti-Covid.

Novak Djokovic Foto: Heathcliff O'Malley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Djokovic a câştigat titlurile la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon în 2021, dar nu şi-a putut apăra trofeul la Melbourne Park în acest an, după ce a fost expulzat din Australia înaintea turneului major din cauza statutului său de nevaccinat.

Campionul sârb, în vârstă de 35 de ani, care a cucerit 21 de titluri de Grand Slam în cursul carierei sale, nu s-a putut deplasa la New York în august, în vederea participării la US Open 2022, din acelaşi motiv.

Novak Djokovic, fără regrete, deși i s-a interzis participarea la Australian Open și US Open

„Nu am niciun regret. Sunt trist că nu am putut juca, însă este decizia pe care am luat-o.

Ştiam care vor fi consecinţele, aşa că le-am acceptat. Asta-i tot. Aştept veştile (n.r. dacă va primi permisiunea să călătorească în 2023 în Australia).

Acest lucru nu depinde de mine în acest moment. Sper că voi primi veşti pozitive în curând” - Novak Djokovic, conform Agerpres.

Novak Djokovic nu a mai disputat niciun meci în circuitul profesionist după succesul său de la Wimbledon, din luna iulie a lui 2022, el neputând lua parte la turneele nord-americane din circuitul ATP.