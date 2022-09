Naomi Osaka, fost lider al clasamentului WTA, s-a retras joi de la Pan Pacific Open (19-25 septembrie), turneu ce are loc în Tokyo.

Naomi Osaka, în vârstă de 24 de ani, urma să o înfrunte pe brazilianca Beatriz Haddad Maia în turul secund, dar a fost constrânsă să abandoneze, explicând că „corpul nu îi permite" să-şi apere şansele.

„Este o onoare să pot juca la Toray Pan Pacific Open, în faţa tuturor acestor fani incredibili, aici în Japonia.

Acest turneu a fost întotdeauna, şi va rămâne, un turneu special pentru mine şi mi-ar fi plăcut să intru pe teren astăzi, însă corpul meu nu îmi permite acest lucru" - Naomi Osaka, conform Agerpres.

Clasată în prezent pe locul 48 WTA, Osaka a avut în ultimele sezoane probleme cu anxietatea și stările depresive, iar performanțele ei pe terenul de tenis au avut mult de suferit.

„Toray Pan Pacific Open Tennis” se dispută în perioada 19-25 septembrie, are premii totale de $757.900 și face parte din categoria WTA 500. Ediția din 2019 (ultima disputată) a fost câștigată de Naomi Osaka.

