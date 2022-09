TENIS Miercuri, 21 Septembrie 2022, 13:55

Roger Federer se va retrage după Laver Cup 2022, iar înaintea evenimentului de la Londra a vorbit despre cât de greu i-a fost să ia această decizie, despre cele mai fericite momente ale carierei, dar și despre ce urmează pentru el și pentru tenis în general (noua generație).​

Roger Federer Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Roger Federer, conferință de presă emoționantă înaintea ultimului meci din carieră

Roger a vrut să pună capăt „petrecerii” în prezența marilor săi rivali, de aceea Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray sunt alături de el.

Cu probleme de ordin fizic, Federer va fi nevoit să joace doar un singur meci de dublu la competiția din O2 Arena.

Elvețianul a precizat că va continua să joace, dar doar meciuri demonstrative.

Decizia retragerii: „Situația genunchiului meu nu evolua și a trebuit să iau decizia de a mă retrage. Niciodată nu am vrut să ajung sub cuțit, dar a trebuit să o fac de mai multe ori. Am avut mult timp la dispoziție pentru a mă hotărî, pentru că nu am mai jucat de mai bine de un an. Am fost trist când mi-am dat seama că era sfârșitul. Am luat decizia în această vară, după Wimbledon. Bineînțeles că am vrut să joc în continuare, dar nu s-a putut”.

Acceptarea retragerii: „Nu a fost ușor să răspund tuturor întrebărilor despre retragere fără să mă emoționez. Am vrut ca oamenii să fie fericiți când îmi iau rămas bun și să nu-mi spună tot timpul că le pare rău”.

Cele mai bune momente din cariera sa: „Când l-am învins pe (Pete) Sampras la Wimbledon, revenirea din 2017, când l-am învins pe (Rafael) Nadal în finala Australian Open. Nici eu nu m-am gândit prea mult la asta”.

Ultimul meci din carieră: „Îmi pun adidașii, îmi pun tricoul, mă gândesc la meci. Este frumos și stresant. Este clar că cel mai frumos lucru ar fi să joc la dublu aici cu Nadal, pentru că a fost marele meu rival”.

Cuvintele lui Carlos Alcaraz despre moștenirea sa: „Îmi pare rău că nu am jucat cu el. Ceea ce a făcut la US Open a fost fantastic. Va fi una dintre vedetele tenisului, am spus mereu asta. A fost frumos să aud cuvintele lui, ne-am întâlnit o dată la Wimbledon”.

Ce va face în următoarea perioadă: „Vreau să mă uit la câteva dintre meciurile mele și să citesc tot ce s-a scris despre mine și nu am citit încă. Voi petrece mai mult timp cu familia, după Laver Cup vom pleca în vacanță”.

O2 Arena din Londra: „Mă bucur că Laver Cup se joacă la Londra, pentru că US Open a fost exclus când am văzut că Serena se va retrage acolo. Orașul este unul dintre cele mai speciale din cariera mea, datorită Wimbledonului. Oamenii m-au susținut din prima zi”.

Viitorul în tenis: „Nu vreau să mă gândesc acum la asta, la ce relație voi avea cu tenisul. Vreau doar să știu că fanii vor continua să mă urmărească”.

Spirit de învingător: „Oamenii vorbeau despre mine, despre talentul pe care îl am la lovituri, dar sunt mândru și de îmbunătățirea caracterului meu pe teren și de spiritul meu de luptă pe teren. Poate că ar fi trebuit să fiu mai profesionist la începutul carierei”.

Noua generație: „Tenisul va fi mai atletic și mai bun ca oricând. Zverev, Tsitsipas, Alcaraz? Serviciul și voleul nu vor mai conta așa mult, jucătorii rămân pe linia de fund după ce servesc”.

GOAT al tenisului: „Sunt mândru de ceea ce am realizat. După ce am cucerit al 15-lea Grand Slam la Wimbledon, restul a fost un bonus. Prezența lui Sampras în tribune a fost foarte specială. Sunt fericit că am reușit să câștig 20 de Grand Slamuri și peste 100 de titluri".

Roger Federer face echipă cu marii săi rivali la Laver Cup

La Laver Cup 2022 (23-25 septembrie), Roger Federer va face echipă cu Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud și Stefanos Tsitsipas.

Echipa Europei se va duela în arena O2 din Londra cu Echipa Restului Lumii: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, John Isner și Jack Sock.

Laver Cup, de-a lungul timpului: Europa, învingătoare de fiecare dată

Laver Cup 2017 - A avut loc în „O2 Arena” din Praga, iar Europa s-a impus cu 15-9.

Laver Cup 2018 - A avut loc în „United Center” din Chicago, iar Europa s-a impus cu 13-8.

Laver Cup 2019 - A avut loc în „Palexpo” din Geneva, iar Europa s-a impus cu 13-11.

Laver Cup 2020 - Nu s-a disputat din cauza pandemiei de Covid-19 (Roland Garros a avut loc în aceeași perioadă, iar la Laver Cup s-a renunțat în cele din urmă).

Laver Cup 2021 - A avut loc în „TD Garden” din Boston, iar Europa a avut câștig de cauză cu 14-1.

Care este formatul Laver Cup

Cele două echipe dispun de câte șase jucători. O victorie aduce un punct în prima zi de întreceri. Vor fi trei meciuri de simplu și unul de dublu.

În a doua zi de partide, o victorie aduce două puncte. Vor fi, de asemenea, trei meciuri de simplu și unul de dublu.

În a treia zi de meciuri, un succes va fi recompensat cu trei puncte. Un meci de dublu va fi urmat de până la trei meciuri de simplu (în funcție de scorul de pe tabelă).

Echipa care va ajunge prima la 13 puncte va fi declarată învingătoare (în total, sunt puse în joc 24 de puncte).

Niciun jucător nu poate juca mai mult de două meciuri la simplu în cele trei zile de concurs. De asemenea, patru din cei șase sportivi trebuie să evolueze și la dublu.

Cariera de vis a lui Roger Federer

Născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveția. 1.85 metri, 85 de kilograme.

A încheiat anul pe locul 1 în sezoanele: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Jucător de mâna dreapta, execută reverul cu o singură mână.

103 titluri ATP în carieră, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam, iar 28 de categorie Masters.

Are 1251 de victorii în carieră și a pierdut de 275 de ori. A câștigat în total doar din tenis $130.594.339.

A devenit pentru prima dată lider mondial pe 2 februarie 2004.

Roger Federer și titlurile de Grand Slam

De-a lungul unei cariere impresionante, Roger Federer a adunat 20 de titluri de Grand Slam (a fost depășit doar de Rafael Nadal și Novak Djokovic).

Elvețianul s-a impus de opt ori la Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), de șase ori la Australian Open (2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018), de cinci ori la US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) și o dată la Roland Garros (2009).

De asemenea, a cucerit aurul olimpic la dublu masculin (Beijing 2008) și argintul la simplu (Londra 2012).

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1. Rafael Nadal 22

2. Novak Djokovic 21

3. Roger Federer 20 etc.

