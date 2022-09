Novak Djokovic va participa la primul turneu oficial după ce a cucerit Wimbledon 2022 în luna iulie. La finalul lui septembrie, fostul ider mondial va avea un partener surprinzător în proba de dublu a competiției de la Tel Aviv.

După ce nu a mai evoluat de la Wimbledon 2022, Nole va lua parte la Tel Aviv Watergen Open, competiție de categorie ATP 250 care va avea loc în perioada 25 septembrie - 2 octombrie.

Până la turneul oficial de la Tel Aviv, sârbul va participa la Laver Cup, pe Arena O2 din Londra (23-25 septembrie).

Alături de Jonathan Erlich, Nole a câștigat singurul său titlu la dublu din carieră (la Queen's în 2010).

Erlich, în vârstă de 45 de ani, se apropie de momentul retragerii, iar Nole a acceptat să facă echipă cu el pentru un ultim turneu.

Novak Djokovic has confirmed he'll play doubles next week in Tel Aviv alongside Jonathan Erlich to revive the partnership that delivered @DjokerNole's only doubles title: Queens 2010.



It's being billed as the "Last Dance" for @erlichjoni, 45, Israel's Davis Cup playing captain.