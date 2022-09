​Linda Fruhvirtova, marea speranță a tenisului din Cehia, a cucerit primul titlu WTA din carieră, după ce a învins-o în finala de la Chennai (India) pe Magda Linette.

În vârstă de doar 17 ani și 4 luni, Linda a trecut după două ore și 40 de minute de joc de experimentata adversară din Polonia (30 ani, favorită 3), scor 4-6, 6-3, 6-4.

Linette (67 WTA) a condus cu 4-1 în setul decisiv, dar Fruhvirtova a revenit spectaculos și a obținut victoria după ce a câștigat cinci gameuri la rând.

Pe parcursul competiției de categorie „WTA 250”, cehoaica a mai trecut de En Shuo Liang (399 WTA), Rebecca Peterson (95 WTA), Varvara Gracheva (80 WTA) și Nadia Podoroska (298 WTA).

Pentru triumful de la Chennai, Linda Fruhvirtova va primi un cec în valoare de 12.000 de dolari și 280 de puncte în clasamentul WTA (va urca pe locul 74, cea mai bună clasare din carieră).

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!



Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR