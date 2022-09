Serena Williams și-a luat adio de la tenis după eliminarea din turul al treilea la US Open 2022, dar nu exclude să revină pe teren în viitor.

Ajunsă la aproape 41 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 26 septembrie), Serena a fost invitată recent la „The tonight show”, emisiunea lui Jimmy Fallon.

Acolo, printre alte subiecte, a fost atins și unul dintre cele mai arzătoare: revenirea Serenei în circuitul mondial de tenis.

FOTO VIDEO Serena Williams, apariție spectaculoasă la primul eveniment după retragerea din tenis

La „The tonight show”, Jimmy Fallon a întrebat-o pe Serena ce părere are despre revenirea în baseball a legendarului Tom Brady, care anterior se retrăsese.

„Tom Brady a început un trend minunat. Asta e tot ce vreau să spun” - Serena Williams la „The tonight show”.

Ulterior, Fallon și Serena au râs în hohote la replica marii campioane a tenisului feminin.

“Tom Brady started an amazing trend. That’s what I want to say.”



-@serenawilliams on the future of her tennis career and retirement. #FallonTonight pic.twitter.com/BdcvwrwYqr