TENIS Miercuri, 14 Septembrie 2022, 09:31

Vlad Lupu • HotNews.ro

Carlos Alcaraz s-a impus la US Open 2022 și a devenit cel mai tânăr lider din istoria ATP. Cu toate acestea, ibericul a recunoscut că a avut mare noroc că BIG 3 a fost decimat la Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

În vârstă de 19 ani, 4 luni și 8 zile, Carlos a avut câștig de cauză după o finală în fața norvegianului Ruud, scor 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3.

Mesajul lui Novak Djokovic pentru Carlos Alcaraz, noua stea a tenisului mondial

Carlos Alcaraz si bucuria de a nu-l fi intalnit pe Novak Djokovic la US Open 2022

Într-un interviu pentru The New York Times, Alcaraz a recunoscut că a avut noroc că Novak Djokovic nu a avut permisiunea să evolueze la US Open 2022, fiind nevaccinat anti-Covid.

„Uite ce e, nu vreau să-mi răpesc din merite, dar este adevărat că Djokovic, Rafa și Federer au fost la înălțime într-o perioadă în care toți jucau incredibil în același timp.

Eu am avut norocul sau cum vreți să îi spuneți că Djokovic nu a putut juca. Fiecare are motivele lui, dar asta este realitatea.

El nu a putut juca prea mult o perioadă, iar Rafa a continuat să joace, dar nici el nu a jucat tot anul.

Dar, așa cum am spus, nu vreau să-mi iau din merite. Am jucat tot sezonul, am jucat meciuri incredibile și turnee incredibile și am muncit din greu pentru ca astfel de lucruri să se întâmple” - Carlos Alcaraz, conform Eurosport.

Începând din 12 septembrie 2022, Carlos Alcaraz ocupă prima poziție în clasamentul ATP cu 6.740 de puncte.

FOTO Imaginea zilei în tenisul mondial - Schimbul de generații din circuitul ATP

Carlos Alcaraz, parcurs excelent la US Open 2022

Turul I: 7-5, 7-5, 2-0 vs Sebastian Baez - abandon (37 ATP, 2h 27 min)

Turul II: 6-2, 6-1, 7-5 vs Federico Coria (78 ATP, 2h 10 min)

Turul III: 6-3, 6-3, 6-3 vs Jenson Brooksby (43 ATP, 2h 12 min)

Optimi: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 vs Marin Cilic (17 ATP, 3h 54 min)

Sferturi: 6-3, (7)6-7, (0)6-7, 7-5, 6-3 vs Jannik Sinner (13 ATP, 5h 16 min)

Semifinale: (6)6-7, 6-3, 6-1, (5)6-7, 6-3 vs Frances Tiafoe (26 ATP, 4h 20 min)

Finala: 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 vs Casper Ruud (7 ATP, 3h 20 min).