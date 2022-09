Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr lider mondial din istoria ATP grație victoriei din finala US Open 2022 contra lui Casper Ruud. După succesul incredibil, ibericul a fost felicitat de compatriotul Rafael Nadal.

În vârstă de 19 ani, 4 luni și 8 zile, Carlos s-a impus după o finală extrem de spectaculoasă în fața norvegianului Ruud, scor 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3.

Meciul de pe arena Arthur Ashe a durat trei ore și 20 de minute.

Rafael Nadal a ținut să-l felicite pe Alcaraz după victoria de la US Open 2022, al cincilea turneu câștigat de iberic în 2022 (am mai triumfat la Rio de Janeiro, Miami Masters, Barcelona și Madrid Masters).

„Felicitări, Carlos Alcaraz, pentru primul tău titlu de Grand Slam și pentru numărul 1 mondial, care marchează primul tău sezon extraordinar, pe care sunt sigur că îl vor urma multe altele.

Ai făct un efort extraordinar, Casper Ruud! Sunt foarte mândru de tine! Ai avut ghinion azi, dar ai făcut un turneu și un sezon uimitor! Continuă!" - Rafael Nadal pe Twitter.​

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFB

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!