TENIS Duminică, 11 Septembrie 2022, 10:03

Silviu Dumitru • HotNews.ro

La doar 21 de ani, Iga Swiatek a cucerit al treilea titlu de Grand Slam din carieră, după ce a triumfat la US Open 2022. După ce a învins-o pe Ons Jabeur în finală, sportiva din Polonia a afirmat că nu se aștepta să se impună la turneul de la New York.

Iga Swiatek Foto: Simon Bruty / AP / Profimedia

Iga Swiatek, surprinsă că a reușit să câștige US Open 2022

Swiatek părea ieșită din formă înaintea competiției de la Flushing Meadows (a părăsit prematur turneele de la Cincinnati și Toronto), dar s-a declarat mândră de faptul că a reușit să își ridice nivelul jocului și să se împotrivească tentațiilor din marele oraș american.

Iga a vorbit despre numele importante pe care le-a întâlnit la New York (solistul american Seal, fosta schioare Lindsey Vonn) și a povestit cum își va petrece prima zi după triumful de la US Open.

​„Sunt foarte mândră de mine pentru că nu a fost un meci uşor, deşi am dominat la start. Ştiam că va fi greu şi că Ons (Jabeur) va profita de fiecare dintre greşelile mele. Nu am vrut să dau înapoi.

Setul secund a fost foarte antrenant, mă bucur că am reuşit să pun puţin mai multă intensitate şi energie pentru a încheia partida. Sunt mai ales mândră că nu mă prăbuşesc mental în momentele importante. Nu regret chiar dacă pierd, ştiu că dau 100%. Îmi folosesc bine calităţile. Ştiu că mai am multe progrese de făcut pe teren.

Nu mă așteptam la multe, mai ales înainte de acest turneu. A fost o adevărată provocare - este New York, atât de zgomotos și nebunesc, atât de multe tentații în oraș, atât de mulți oameni pe care i-am întâlnit și care mă inspiră. Este cu adevărat halucinant pentru mine și sunt foarte mândră că am putut face față din punct de vedere mental.

Am întâlnit atât de mulţi oameni minunaţi precum Lindsey Vonn. Seal, de asemenea. După ce l-am întâlnit, mi-am spus: „Chiar dacă pierd acum, am câştigat deja turneul pentru că am o fotografie cu el".

Probabil că este ceva ce se poate întâmpla aici doar pentru că este New York. Mâine (duminică), voi merge la un musical, dar nu voi spune care. Vreau puţină linişte” - Iga Swiatek, la ceremonia de premiere.

De știut:

Swiatek va primi 2.600.000 de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar Jabeur un cec în valoare de 1.300.000 şi 1.200 de puncte WTA.





În clasamentul WTA care va fi publicat luni, Iga Swiatek va fi în continuare lideră (9.665 de puncte), în timp ce Ons Jabeur va urca pe 2 (5.090 de puncte).





Iga Swiatek are 10 titluri în palmares: Roland Garros (2020), Adelaide, Roma (2021), Roma, Roland Garros, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Doha și US Open (2022).





Ons Jabeur a pierdut a doua finală de Grand Slam consecutivă, după ce la Wimbledon 2022 a fost învinsă de Elena Rybakina, scor 3-6, 6-2, 6-2.





Iga și Ons s-au întâlnit de cinci ori în circuitul WTA: poloneza s-a impus la Washington (2019), Roma și US Open (2022), iar tunisianca a câștigat la Wimbledon și Cincinnati (2021).

Iga Swiatek, parcurs excelent la US Open 2022

Turul I: 6-3, 6-0 vs Jasmine Paolini (1h 6 min)

Turul II: 6-3, 6-2 vs Sloane Stephens (1h 13 min)

Turul III: 6-3, 6-4 vs Lauren Davis (1h 55 min)

Optimi: 2-6, 6-4, 6-0 vs Jule Niemeier (2h 22 min)

Sferturi: 6-3, 7-6(4) vs Jessica Pegula (1h 53 min)

Semifinale: 3-6, 6-1, 6-4 vs Aryna Sabalenka (2h 11 min)

Finala: 6-2, 7-6(5) vs Ons Jabeur (1h 51 min).