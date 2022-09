TENIS Sâmbătă, 10 Septembrie 2022, 14:06

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Surprinzătorul Frances Tiafoe s-a oprit în semifinale la US Open 2022 (a fost învins de Carlos Alcaraz), dar a promis că într-o zi va câștiga Grand Slamul de la Flushing Meadows, informează Reuters.

Frances Tiafoe Foto: Garrett Ellwood / AP / Profimedia

Frances Tiafoe promite că va câștiga US Open

Aflat pe locul 26 în ierarhia mondială la începutul competiției, Tiafoe a afirmat că este mult mai încrezător în propriile forțe după victoriile spectaculoase de la New York (a eliminat mai multe nume importante, inclusiv pe Rafael Nadal).

„Am dat tot ce am avut în ultimele două săptămâni. Am venit aici cu dorința de a câștiga US Open și simt că v-am dezamăgit. Asta chiar, chiar doare. Carlos a jucat prea bine. Mă voi întoarce și voi câștiga acest turneu într-o zi.

Am dovedit că pot juca cu cei mai buni și că sunt capabil să câștig Grand Slamuri. De-a lungul carierei mele, nu am reușit să am continuitate. Am jucat bine, după am dispărut o vreme.

M-am descurcat mereu împotriva celor mai buni jucători din lume. Acum o fac în mod constant, încep să înving mai ușor adversarii importanți. Sunt pregătit să fac următorul pas” - Frances Tiafoe.

Frances Tiafoe, uimit de susținerea de care a avut parte la US Open 2022

Când a observat-o pentru prima dată pe Michelle Obama, care l-a susținut din tribune, Tiafoe a fost atât de uimit încât a ratat un retur.

„Să o văd acolo a fost o nebunie... știm cu toții ce reprezintă ea. Am mai văzut-o înainte, dar este o circumstanță puțin diferită. Ea mă vede și chiar este încântată să mă vadă. A fost o noapte incredibilă” - Frances Tiafoe.

De știut:

Grație parcursului de la US Open 2022, Frances Tiafoe va urca până pe locul 19 în clasamentul ATP (cea mai bună clasare din carieră).

Carlos Alcaraz și Casper Ruud se vor duela duminică în finala US Open 2022.