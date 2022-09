Fanii de la US Open nu se dezmint. După ce pe internet au apărut imagini cu o spectatoare care și-a scăpat un pahar de bere în uralele fanilor prezenți, a venit timpul unui frizer să realizeze o tunsură chiar pe una dintre arenele de la Flushing Meadows.

Unul dintre fanii prezenți la US Open i-a realizat o scurtă tunsoare altuia, iar fanii surprinși au aplaudat munca frizerului de ocazie.

Fanii au dovedit din nou că la US Open totul este posibil, chiar și o scurtă tunsoare dacă este neapărată nevoie.

Sursa video: Eurosport

Just when you think you've seen it all \uD83D\uDE05



A quick trim at the US Open, why not? \uD83E\uDD37‍♂️#USOpen pic.twitter.com/X6p6QSomia