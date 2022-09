Scandal în tenis Vineri, 02 Septembrie 2022, 10:58

Red. Sport • HotNews.ro

Fiona Ferro (fostă ocupantă a locului 39 WTA), care l-a acuzat de viol și agresiuni sexuale pe Pierre Bouteyre (fostul său antrenor), a reacționat după ce bărbatul a recunoscut că cei doi au avut rapoturi sexuale, dar a precizat că acestea au fost cu acordul ei.

Fiona Ferro Foto: Fiona Ferro / Instagram

Franțuzoaica a depus plângere la comisariatul din Frejus în februarie, acuzându-l pe antrenor de violuri şi agresiuni sexuale care ar fi fost comise în perioada 2012-2015, la Saint-Raphael.

În perioada faptelor menţionate în plângere, sportiva avea 15 până la 18 ani.

Fiona Ferro neagă că ar fi fost de acord să facă sex cu antrenorul ei

Sportiva în vârstă de 25 de ani a postat un mesaj în care precizează că nu și-a dat consimțământul pentru a întreține relații sexuale cu fostul său antrenor și a afirmat că are încredere că justiția din Franța va lua decizia corectă în acest caz.

„Iau act de poziția lui Pierre Bouteyre cu privire la acuzația mea de viol și agresiune sexuală din partea unei persoane cu autoritate.

Confirm că nu mi-am dat consimțământul și că violurile și agresiunile sexuale au fost comise prin constrângere morală, în conformitate cu articolul 222-24 din Codul Penal.

Am încredere deplină în sistemul de justiție din țara mea și confirm că nu doresc să fac alte declarații cu privire la procedura de anchetă penală.

Mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-au arătat sprijinul lor în această etapă dificilă, dar necesară” - Fiona Ferro, pe Instagram.

Ferro a fost sprijinită emoțional de Alizé Cornet, care l-a avut ca antrenor pe Pierre Bouteyre.

După ce a fost pus sub acuzare, Pierre Bouteyre a fost plasat sub control judiciar. Antrenorul are interdicţie de contact cu Fiona Ferro, nu are voie să antreneze minore și va trebui să urmeze un tratament psihologic.

Anchetatorii încearcă să afle dacă există şi alte victime.

S-ar putea să te intereseze și:

Atinsă pe fund de tată și de antrenor, jucătoarea ​Sara Bejlek (16 ani) a reacționat după incidentul de la US Open