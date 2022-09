Nick Kyrgios a primit cea mai mare amendă din actuala ediție a US Open 2022 după ce a scuipat spre propria lojă și și-a jignit apropiații prezenți la Flushing Meadows.

Nick Kyrgios s-a calificat în turul trei de la US Open după ce l-a învins pe Benjamin Bonzi, scor 7-6, 6-4, 4-6, 6-4.

Pentru că a scuipat spre loja sa și și-a jignit apropiații, Kyrgios a primit 11.000 de dolari amendă.

Cu toate acestea, australianul va primi pentru calificarea în turul trei 275.000 de dolari.

„Plecați acasă, nenorociților" - Nick Kyrgios către loja sa la US Open 2022.

Totodată, Kyrgios a fost deranjat și de mirosul de marijuana de la meciul său de la Flushing Meadows.

În turul trei la US Open, Kyrgios îl va înfrunta pe Jeffrey John Wolf (87 ATP).

"That was \uD835\uDC03\uD835\uDC08\uD835\uDC12\uD835\uDC06\uD835\uDC11\uD835\uDC00\uD835\uDC02\uD835\uDC04\uD835\uDC05\uD835\uDC14\uD835\uDC0B!" ❌



Nick Kyrgios was given a warning after spitting and swearing at his own team box \uD83D\uDCA6\uD83E\uDD2C#USOpen pic.twitter.com/4CbUREe2Y1