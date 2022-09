TENIS Vineri, 02 Septembrie 2022, 09:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Rafael Nadal a pierdut din nou un set la US Open, dar s-a calificat în turul trei al Grand Slamului de la New York. În timpul meciului cu Fabio Fognini (60 ATP), marele campion iberic a avut parte și de un moment dureros.

Rafael Nadal si-a spart nasul la US Open 2022 Foto: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

Rafael Nadal, revenire spectaculoasă după „cel mai slab început de meci din carieră”

După ce a pierdut prima manșă cu 6-2, Rafa a fost condus cu 4-2 și în setul secund, dar a revenit și s-a impus fără prea mari emoții în fața italianului, scor 6-4, 6-2, 6-1.

„Mă gândeam că trebuie să joc ceva mai bine, a fost foarte dificil pentru că nu simțeam terenul, nu mă simțeam în meci.

Cred că a fost unul dintre cele mai slabe starturi de meci din cariera mea. Au fost momente grele, dar știam că așa ceva se poate întâmpla. Vreau să le mulțumesc celor din tribune pentru sprijin, cu ajutorul lor am revenit în partidă.

Am rămas pozitiv, m-am gândit că meciul e lung și trebuie să pun mingile în teren. Am avut și noroc pentru că el a greșit mult în setul secund. Apoi, am preluat controlul și am câștigat, dar nu am făcut un meci bun” - Rafael Nadal.

Rafael Nadal și-a spart nasul în timpul meciului cu Fabio Fognini

La scorul de 3-0 în setul decisiv, Nadal s-a întins pentru a trimite mingea înapoi cu reverul, a lovit suprafața de joc cu racheta, iar aceasta a sărit și i-a spart nasul. „Matadorul” s-a întins la marginea terenului, i-a fost aplicat un plasture și a mai cedat un singur game până la finalul partidei.

„Sunt puțin amețit, m-a durut puțin, dar am trecut peste. Mi s-a mai întâmplat, dar cu crosa de golf, nu cu racheta de tenis” - Rafael Nadal.

*sursă video: Eurosport

Rafael Nadal, duel cu Richard Gasquet în turul trei de la US Open 2022

Pentru un loc în optimile turneului de la Flushing Meadows, Rafael Nadal (favorit 2) se va duela cu Richard Gasquet (91 ATP), după ce francezul a trecut de sârbul Miomir Kecmanovic (36 ATP, cap de serie 32), scor 6-2, 6-4, 4-6, 6-4.

Francezul este adversarul favorit al ibericului: cei doi s-au întâlnit de 17 ori, iar Rafa s-a impus de fiecare dată.

„Îl știu bine pe Richard, joc împotriva lui de când aveam 12 ani. Îl respect mult, am crescut împreună. Mă bucur că a revenit la un nivel grozav. Eu trebuie să joc așa cum mă antrenez pentru a câștiga, va fi o dispută interesantă” - Rafael Nadal.

Rezumatul partidei dintre Rafael Nadal și Fabio Fognini