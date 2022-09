Ucraineanca Marta Kostyuk a refuzat să dea mâna cu belarusa Victoria Azarenka după ce a fost învinsă în turul doi la US Open 2022.

Kostyuk și Azarenka și-au atins doar rachetele în semn de salut după victoria sportivei din Belarus, scor 6-2, 6-3.

„A fost alegerea mea pentru că niciuna dintre ele nu a condamnat public evenimentele din Ucraina și acțiunile guvernelor lor. Nu pot susține acest lucru.

Cu unele am avut relații personale și nu au făcut nimic, iar altele au baze uriașe de fani în întreaga lume.

Dar nu au folosit-o în mod corect, nu au răspândit mesajul corect că nu susțin ceea ce se întâmplă. Eu nu accept și nu voi accepta niciodată acest lucru.

Nu am avut niciodată o ură personală pentru Azarenka. Dar ea joacă un rol foarte mare în afara tenisului, în Belarus, în lumea tenisului. Ea face parte din Consiliul jucătoarelor WTA.

Cred că ea ar putea face mai mult - cel puțin pentru relațiile personale dintre jucătoare. O văd în fiecare săptămână. Nu e ca și cum aș vorbi despre ea în presă și ea ar fi în altă parte.

Am putea stabili o relație personală. Este un subiect important și cred că acest lucru ar fi trebuit făcut pentru a dezamorsa atmosfera" - Marta Kostyuk, conform Eurosport.

Kostyuk is young and going through trauma. We are all imperfect in suffering. Vika doesn’t deserve any malice. She did nothing wrong. We can acknowledge that, while also showing compassion to those who are angry and scared right now. https://t.co/GpdEBvRIHZ