Silviu Dumitru • HotNews.ro

Sorana Cîrstea (vs Belinda Bencic) și Irina Begu (vs Yue Yuan) evoluează joi în turul doi al US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cele două partide sunt transmise în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

Sorana Cirstea Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea - Belinda Bencic 6-3, 0-1, în turul doi de la US Open 2022

Belinda revine de la vestiare și pune capăt seriei câștigătoare a româncei (0-1).

Setul I

Meciul a început. Ambele jucătoare își fac serviciul fără probleme (1-1). Belinda pune presiune la retur, profită de câteva erori ale Soranei și face break (1-2). Sorana revine de la 0-40 și recuperează breakul (2-2). Încă un game în care sportiva noastră a fost condusă (cu 30-0), dar a reușit să se impună (3-2). Belinda egalează (3-3). Game perfect de serviciu pentru Cîrstea (4-3). Sorana face break după un game echilibrat (5-3). Sorana își confirmă avantajul și își adjudecă prima manșă (6-3).

După meciul dintre Cîrstea (37 WTA) și Bencic (favorită 13), pe Terenul 11 va urma confruntarea dintre Begu (42 WTA) și Yuan (142 WTA, jucătoare venită din calificări).

Sorana și Belinda s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, iar românca s-a impus de fiecare dată: 7-5, 6-2 la Grampians Trophy 2021 (Melbourne) și 6-2, (3)6-7, 6-4 la Cincinnati 2022.

US Open 2022 are loc în perioada 29 august - 11 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi LiveText pe HotNews.ro. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.