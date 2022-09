TENIS Joi, 01 Septembrie 2022, 11:38

Eliminată de Serena Williams în turul al doilea de la US Open 2022, Anett Kontaveit (a doua favorită de la Flushing Meadows) nu și-a putut stăpâni lacrimile la conferința de presă și a părăsit sala.

Anett Kontaveit Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia

Anett Kontaveit, atmosfera de pe Arthur Ashe și lacrimile de la conferința de presă: „Era normal ca lumea să o susțină pe Serena”

Întrebată în limba estonă dacă există vreo diferență între a pierde (în general) și a pierde în fața Serenei, Anett a afirmat că nu îi este rușine că a fost învinsă de americancă, dar a adus în discuție atmosfera de pe Arthur Ashe (cei 29.959 de spectatori au susținut-o pe toată durata partidei pe americancă) afirmând că nu a mai trăit ceva asemănător.

„Cred că nu am jucat deloc un meci rău. Serena și-a ridicat nivelul în al treilea set. Ea a jucat extraordinar. În primul set a servit atât de bine în momentele importante. Am luptat foarte mult, cred că am jucat un meci decent. A fost momentul ei. Am încercat să-mi fac propriul joc. Desigur, a fost vorba în totalitate despre ea. Eram foarte conștientă de asta.

Vreau să spun că a fost greu... a fost ceva ce nu am mai experimentat niciodată. Nu vreau să spun că a fost un atac personal împotriva mea sau altceva. Adică, este normal ceea ce s-a întâmplat. Cu siguranță, nu mi-a fost rușine să pierd în fața Serenei. A fost foarte greu cu publicul” - Anett Kontaveit, la conferința de presă.

Anett Kontaveit couldn’t hold back her tears after last question and left press conference early \uD83D\uDE2D\uD83D\uDE2D\uD83D\uDE2D pic.twitter.com/obdzrAhnBL — DenizTheTennis (@denizthetenis) September 1, 2022

Serena (va împlini 41 de ani pe 26 septembrie) s-a impus după aproape două ore și jumătate de joc în fața jucătoarei din Estonia, scor 7-6(4), 2-6, 6-2.

Pentru un loc în optimi, Serena Williams se va duela cu Ajla Tomljanovic (46 WTA), după ce australianca a trecut de rusoaica Evgeniya Rodina (fără clasament), scor 1-6, 6-2, 7-5.

US Open 2022 are loc în perioada 29 august - 11 septembrie, iar cele mai importante meciuri de la Flushing Meadows vor fi LiveText pe HotNews.ro. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.

