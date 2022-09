TENIS Joi, 01 Septembrie 2022, 09:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Surprizele nu au lipsit nici în a treia zi de concurs de la US Open, mai multe favorite părăsind turneul de la Flushing Meadows încă din turul al doilea. După ce Emma Răducanu (campioană en-titre) a fost eliminată în runda inaugurală, nici Leylah Fernandez (cealaltă finalistă de anul trecut) nu a ajuns prea departe pe tabloul din acest an al Grand Slamului de la New York.

Barbora Krejcikova Foto: Pete Staples / AP / Profimedia

Leylah Fernandez, finalistă la US Open 2021, învinsă în turul al doilea de la Flushing Meadows

În vârstă de doar 19 ani, Fernandez (favorită 14) a fost învinsă în turul al doilea de Liudmila Samsonova. Campioana de la Cleveland s-a impus după o oră și 46 de minute de joc, scor 6-3, 7-6(3).

Leylah nu și-a putut apăra punctele câștigate la ediția din 2021, iar în acest moment se află pe locul 38 în WTA Live (coborâre de 24 de poziții).

Barbora Krejcikova, câștigătoare de Grand Slam, eliminată prematur de la US Open 2022

Campioană la Roland Garros 2021, Barbora Krejcikova (favorită 23) nu a mai reușit să impresioneze (cel puțin în proba de simplu) în acest an. Sportiva din Cehia a cedat după o oră și 51 de minute de joc în fața Aleksandrei Krunic (96 WTA), scor 2-6, 6-4, 6-2.

Tot în turul al doilea, Anett Kontaveit (cap de serie nr. 2) a fost învinsă în trei seturi de Serena Williams, iar Maria Sakkari (3) a pierdut în fața chinezoaicei Xiyu Wang.

US Open 2022, rezultatele înregistrate miercuri în turul al doilea

Ekaterina Alexandrova (28) vs Peyton Stearns 6-4, 4-6, 7-5 (turul I)

Rebecca Marino vs Daria Snigur 6-3, 7-6(5)

Zhang Shuai vs Anna Karolína Schmiedlová 7-5, 6-1

Madison Keys (20) vs Camila Giorgi 6-4, 5-7, 7-6(6)

Cori Gauff (12) vs Gabriela Ruse 6-2, 7-6 (4)

Caroline Garcia (17) vs Anna Kalinskaya 6-3, 6-1

Alison Riske (29) vs María Camila Osorio 6-4, (5)6-7, 7-6(5)

Wang Xiyu vs Maria Sakkari (3) 3-6, 7-5, 7-5

Ons Jabeur (5) vs Elizabeth Mandlik 7-5, 6-2

Shelby Rogers (31) vs Viktória Kuzmová 7-5, 6-1

Veronika Kudermetova (18) vs Maryna Zanevska 6-2, 6-3

Dalma Gálfi vs Harriet Dart 6-4, 6-0

Liudmila Samsonova vs Leylah Fernandez (14) 6-3, 7-6(3)

Aleksandra Krunic vs Barbora Krejcíková (23) 2-6, 6-4, 6-2

Ajla Tomljanovic vs Evgeniya Rodina 1-6, 6-2, 7-5

Serena Williams vs Anett Kontaveit (2) 7-6(4), 2-6, 6-2.