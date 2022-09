TENIS Joi, 01 Septembrie 2022, 08:36

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Serena Williams a anunțat că se va retrage „undeva” după US Open 2022, dar pare că nu vrea să mai părăsească terenul de tenis. Câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam, americanca s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Flushing Meadows, după ce a învins-o pe Anett Kontaveit (a doua favorită).

Serena Williams, la US Open 2022 Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serena Williams a eliminat-o pe Anett Kontaveit, a doua favorită, în turul doi de la US Open 2022

Serena (va împlini 41 de ani pe 26 septembrie) s-a impus după aproape două ore și jumătate de joc, scor 7-6(4), 2-6, 6-2.

Pentru un loc în optimi, Serena Williams se va duela cu Ajla Tomljanovic (46 WTA), după ce australianca a trecut de rusoaica Evgeniya Rodina (fără clasament), scor 1-6, 6-2, 7-5.

29.959 de spectatori au fost prezenți pe arena Arthur Ashe la meciul dintre Serena Williams și Anett Kontaveit, un record.

Serena Williams, luptătoare până la capăt: „Nu am nimic de demonstrat, nimic de pierdut”

„​Nu mă grăbesc, iubesc publicul de aici, atmosfera. Oh, Doamne, e fantastic. Cred că mai e ceva rămas și pentru ce urmează. Sunt o jucătoare destul de bună. Iubesc provocările și îmi place să mă ridic la nivelul lor. M-am antrenat foarte bine.

În ultimele meciuri nu s-au legat lucrurile, dar aici se leagă totul. Poate că ar fi trebuit să vă iau cu mine peste tot (n.r. pe spectatori).

Sinceră să fiu, după ce am pierdut setul al doilea, știam că trebuie să dau totul pentru că altfel se termină pentru mine. Am dat totul pentru a câștiga. E un moment minunat acum.

Sunt super-competitivă. Privesc totul ca pe un bonus, nu am nimic de demonstrat, nimic de pierdut. Nu am mai avut astfel de senzații pe teren din 1998. Sunt foarte entuziasmată pentru că voi juca la dublu, mă bucur că pot juca alături de ea (n.r. Venus), am nevoie de antrenament” - Serena Williams, la interviul de pe teren.

