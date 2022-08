TENIS Miercuri, 31 August 2022, 11:27

Vlad Lupu • HotNews.ro

Naomi Osaka nu a mai câștigat un turneu din 2021 (a cucerit Australian Open), iar la US Open 2022 a fost eliminată încă din primul tur de Danielle Collins. În urma unui nou rezultat dezamăgitor, japoneza a explicat că accidentările i-au pus mari probleme în ultima perioadă.

Naomi Osaka Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dublă campioană la US Open (2018, 2020), japoneza a fost învinsă în turul întâi de Danielle Collins, a 19-a favorită de la Flushing Meadows, scor 7-6(5), 6-3. Partida a durat o oră și 34 de minute.

Naomi Osaka explică lipsa rezultatelor: Accidentările nu îi dau posibilitatea să evolueze la capacitate maximă

După înfrângerea de la US Open 2022, Osaka a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă a carierei și că nu știe ce va face în viitor.

„Acum trebuie să mă relaxez puțin, să îmi iau câteva zile libere, deoarece este un haos mare în capul meu, gândesc prea mult.

Accidentările mi-au condiționat întreg sezonul, chiar acum câteva zile nu puteam servi bine.

Acum am concurat din nou și am simțit ceva aproape de distracție pe teren, dar în final nu pot juca cum vreau, iar înfrângerile sunt întodeauna dureroase.

Dorința mea cea mai mare este să pot să joc constant fără să mă doară spatele, am simțit că am făcut ce am putut astăzi, iar adevărul este că nu am un plan definit pentru ceea ce urmează" - Naomi Osaka, conform Punto de Break.

Danielle Collins o va înfrunta pe Cristina Bucșa (118 WTA, Spania) în turul al doilea la US Open 2022.

