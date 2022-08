TENIS Marți, 30 August 2022, 13:58

Simona Halep a fost eliminată de la US Open 2022 din turul întâi, iar înfrângerea a generat un val de comentarii. Printre cei care și-au exprimat părerea a fost și Ilie Năstase, fostul lider ATP criticându-l dur pe Patrick Mouratoglou.

Simona Halep Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

După o oră și 40 de minute, Simona Halep a fost învinsă, scor 6-2, 0-6, 6-4, de Daria Snigur (124 WTA - venită din calificări).

Ilie Năstase îl critică pe Patrick Mouratoglou - Vrea să-și facă imagine pe spinarea Simonei Halep

Ilie Năstase îl judecă pe Patrick Mouratoglou după eliminarea Simonei Halep, fostul lider ATP precizând că antrenorul francez își face doar imagine pe spinarea Simonei.

„De ce nu o sunați pe ea să o întrebați ce s-a întâmplat? Are părinți, are antrenor. Eu de băiatul ăsta, de antrenor, nu am am auzit ca jucător. Cred că nu a jucat nici la turnee satelit. Înțelegi?

Poate că este un antrenor bun, nu știu, dar la tenis nu cred că se pricepe, după mine, mintea mea.

Am văzut că el îi critică pe Nadal, că nu știu cum nu dă, pe Federer, că nu știu ce naiba face. El ce știe să dea? Că văd că îi critică pe toți?” - Ilie Năstase, pentru playtech.ro.

„Nu ai văzut ce față are, cum stă acolo, în lojă, zici că este statuie. În loc să sufere alături de ea, el își pune ochelarii de soare și vrea doar să fie văzut la televizor. Nu vezi că vrea să fie mai mare vedetă decât a fost vreodată în viața lui?

De ce nu ia o jucătoare care nu este cunoscută să o ducă în top? Să vedem dacă poate. El ia doar dintre jucătoarele bune… Și eu pot să o antrenez pe Serena, nu este foarte dificil când este o sportivă foarte valoroasă. Este ușor! Ai văzut să ia vreuna care este pe locul 100 WTA sau 200 WTA să o ducă sus? Eu nu am auzit” - Ilie Năstase.

Cum explică Ilie Năstase eliminarea Simonei Halep de la US Open 2022

„Se întâmplă să pierzi în fața unei jucătoare care nu are valoare. Se întâmplă. Dar să știi că jucătoarea din Ucraina nu a jucat deloc rău. Eu am văzut pe fața lui Halep că era obosită și că resimte temperatura și, mai ales, umiditatea. Asta afectează tot: creierul, mușchii… Te face să fii altă persoană.

Acolo zici că plutești, așa simți. Așa am simțit și eu când am jucat la US Open. Trebuie să o întrebați și pe ea ce s-a întâmplat”, a completat Ilie Năstase.

Rezumatul partidei dintre Simona Halep și Daria Snigur:

De știut:

Simona Halep, care a participat pentru a 12-a oară la Grand Slamul american, a fost eliminată pentru a patra oară în runda inaugurală.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015.

Pentru prezența în primul tur de la US Open 2022, Simona Halep va primi un cec în valoare de 80.000 de dolari și 10 puncte WTA.

Ce a făcut Simona Halep în istoria participărilor la US Open

2022 - primul tur - 2-6, 6-0, 4-6 vs Daria Snigur

2021 - turul patru - 3-6, 3-6 vs Elina Svitolina

2020 - nu a participat din cauza pandemiei de coronavirus

2019 - turul doi - 6-2, 3-6, (4)6-7 vs Taylor Townsend

2018 - primul tur - 2-6, 4-6 vs Kaia Kanepi

2017 - primul tur - 4-6, 6-4, 3-6 vs Maria Sharapova

2016 - sferturi - 2-6, 6-4, 3-6 vs Serena Williams

2015 - semifinale - 1-6, 3-6 vs Flavia Pennetta

2014 - turul trei - (6)6-7, 2-6 vs Mirjana Lucic-Baroni

2013 - turul patru - 2-6, (3)6-7 vs Flavia Pennetta

2012 - turul doi - 1-6, 1-6 vs Nadia Petrova

2011 - turul doi - 6-3, 2-6, 2-6 vs Carla Suarez Navarro

2010 - primul tur - 4-6, 6-4, 5-7 vs Jelena Jankovic.