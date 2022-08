Bianca Andreescu a fost protagonista unui moment rar întâlnit pe terenul de tenis, la US Open 2022, în meciul câștigat contra lui Harmony Tan în primul tur.

Andreescu s-a impus, scor 6-0, 3-6, 6-1, dar a fost nevoită să-și schimbe rochia de la Nike, fiind nemulțumită că vântul îi ridica constant echipamentul.

În timpul meciului contra lui Harmony Tan, Andreescu a mers spre arbitru și l-a rugat să-i ofere un timeout de vestiar pentru a-și schimba rochia.

„Poți să nu mă penalizezi pentru că vreau să mă schimb? Nu este vina mea, ci a celor de la Nike.

Această rochie este groaznică. Trebuie să o schimb pentru că nu o mai pot suporta” - Bianca Andreescu, discuție cu arbitrul de scaun la US Open 2022.

După victorie, Andreescu și-a cerut scuze față de Nike pentru reacția sa.

„Mi-am ales cuvintele prost. Îmi cer scuze dacă am supărat pe cineva.

Iubesc Nike și sper să fiu partenerul lor pentru tot restul vieții mele” - Bianca Andreescu, conform Reuters.

În turul doi, Bianca Andreescu o va înfrunta pe Beatriz Hadad Maria.

Bianca Andreescu came out in her new outfit, decided she didn't want to play in it (very windy and its blowing her dress up) and asked umpire if she can change the outfit and it not be counted as a bathroom break. "I mean it's not my fault, it's Nike's fault" pic.twitter.com/L1bOfNHz9B