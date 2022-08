Best Paid tennis players in the last 12 months, via Forbes (milion dollars):



1. Federer, 90

2. Osaka, 56,2

3. S. Williams, 35,1

4. Nadal, 31,4

5. Djokovic, 27,1

6. Raducanu, 21,1

7. Medvedev, 19,3

8. Nishikori, 13,2

9. V. Williams, 12

10. Alcaraz, 10,9