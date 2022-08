TENIS Joi, 25 August 2022, 08:41

​US Open este Grand Slamul unde Simona Halep a avut de-a lungul timpului rezultatele cele mai slabe dintre turneele majore. Mats Wilander (fost lider mondial și câștigător a șapte GS-uri) este de părere că sportiva noastră are șanse reale de a se impune la Flushing Meadows dacă va avea atitudinea de la Wimbledon 2022.

Simona Halep Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

La New York, Simona a jucat o semifinală la ediția din 2015, fază a competiției unde a fost învinsă de Flavia Pennetta (avea să câștige turneul după o finală cu compatrioata Roberta Vinci). A mai ajuns, de asemenea, într-un sfert de finală în 2016.

Simona Halep, un joc defensiv în mare parte din carieră - Își asumă mai multe riscuri alături de Patrick Mouratoglou

Mats Wilander salută schimbările pe care Simona Halep le încearcă alături de Patrick Mouratoglou. Analistul Eurosport este de părere că era nevoie ca sportiva noastră să aducă unele modificări în jocul său.

„Simona are puterea de a câștiga orice turneu. Ea muncește la partea de forță (n.r. a loviturilor) și la serviciu cu Patrick (n.r. Mouratoglou).

Partea ușoară a muncii este să încerci să găsești soluții pentru a lovi mai puternic și pentru a face mai multe cu mingea. Partea grea este însă să ajungi în acel punct în care să crezi că așa trebuie să joci.

Spun asta pentru că ea a avut atâta succes jucând mai degrabă defensiv în anumite momente, dar totuși a câștigat turnee și a bătut cele mai bune jucătoare din lume.

Lucrurile s-au schimbat puțin și ea a realizat, sau crede, că asta trebuie să facă pentru a câștiga Grand Slamuri: să-și asume mai multe riscuri. Sigur că nu știm dacă asta trebuie să facă cu adevărat, poate consistența îi va aduce în viitor titlurile majore” - Mats Wilander pentru HotNews.ro.

Wilander, impresionat de atitudinea Simonei Halep de la Wimbledon 2022 - Așteaptă același lucru și la US Open

În calitatea sa de analist al Eurosport, Wilander a avut ocazia să stea de vorbă cu Simona de-a lungul Wimbledonului. Suedezul a rămas impresionat de atitudinea arătată de Halep și se așteaptă la ceva asemănător și la US Open.

„Fiind un fost jucător de tenis, eu sunt mai atent la cum s-a dezvoltat Simona ca sportivă și nu neapărat la cum s-au înmulțit rezultatele ei bune.

Rezultatele nu vin neapărat obligatoriu atunci când servești mai bine sau când lovești mingea mai tare. Eu m-am uitat în ochii Simonei de-a lungul Wimbledonului (cel din acest an, turneu în care Halep a ajuns până în semifinale), atunci când am intervievat-o, și am simțit multă emoție, pasiune.

Este entuziasmată de fiecare zi de antrenament cu Patrick Mouratoglou, este bucuroasă pentru îmbunătățirile din jocul său. Dacă nu simți această emoție nu ai cum să mergi mai departe cu munca.

Sunt sigur că va avea aceeași privire pătrunzătoare și la US Open. Dacă Simona crede că mai poate câștiga Grand Slamuri, atunci și eu cred că o poate face” - Mats Wilander, pentru HotNews.ro.

Diferența dintre Darren Cahill și Patrick Mouratoglou

Simona Halep a colaborat în carieră cu unii dintre cei mai apreciați antrenori din circuitul WTA: Darren Cahill și Patrick Mouratoglou.

Wilander este de părere că Darren și Patrick sunt două personaje cu prea puține lucruri în comun, doi antrenori care nu pot fi confundați vreodată.

„Diferența este aceea că eu cred că Darren a încercat să o ducă pe Simona la următorul nivel în ceea ce privește noțiunea de a câștiga.

De cealaltă parte, este o mare diferență față de ceea ce Patrick Mouratoglou a încercat să facă - să o ducă pe Simona la următorul nivel în ceea ce privește jocul.

Cei doi sunt atât de diferiți și nu au cum să fie confundați vreodată (n.r. Cahill și Mouratoglou).

Cu Darren, Simona a realizat că are potențialul de a câștiga la cel mai înalt nivel. A făcut-o să înțeleagă ce este succesul, cum se simte gustul victoriei. Din punctul meu de vedere, Simona se aseamănă foarte mult ca stil de Andy Murray.

Darren a încercat de la început să o facă pe Simona mai puternică din punct de vedere emoțional. El știa că are jocul, că are un nivel foarte bun de înțelegere, că are picioare puternice și că are tot ce-i trebuie pentru a câștiga Grand Slamuri.

Mai puțin din punct de vedere al gestionării emoțiilor: să fie stabilă în fiecare zi, la fiecare punct, așa cum ar trebui să fie. Și da, Darren a dus-o acolo.

Acum, Patrick a conștientizat că are totul, dar că are nevoie totuși de niște noi arme. Nu mă refer aici la lovituri noi, mă refer la faptul că are nevoie de o îmbunătățire de măcar 5% la procentaje: un serviciu mai puternic, un forehand mai aspru și mai puternic, poate jucând cu un metru mai aproape de baseline (n.r. linia de fund).

Aceste lucruri sunt atât de greu de schimbat (la un sportiv deja matur), dar totul trebuie să înceapă cu conștientizarea acestor lucruri și cu a fi dispus să lucrezi la toate aceste modificări de care ei (Patrick și Simona) cred că are nevoie.

Eu nu știu dacă are sau nu nevoie fix de aceste ajustări, dar este încântător că este dispusă să-și asume acest risc” - Mats Wilander, expert Eurosport, pentru HotNews.ro.

* Discuția cu Mats Wilander a fost posibilă cu ajutorul Eurosport, cei cărora le mulțumim pe această cale.

US Open 2022 va avea loc în perioada 29 august - 11 septembrie

Cine este Mats Wilander

În vârstă de 58 de ani (pe care i-a împlinit recent, pe 22 august), Mats Wilander a urcat pe primul loc ATP în data de 12 septembrie 1988.

A câștigat în carieră 33 de titluri, dintre acestea 7 fiind de Grand Slam (Australian Open 1983, 1984, 1988), Roland Garros (1982, 1985, 1989) și US Open (1988). A adunat din premiile din tenis US$7.976.256.