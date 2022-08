TENIS Miercuri, 24 August 2022, 13:34

Angelique Kerber, triplă câștigătoare de Grand Slam, a anunțat miercuri că nu va participa la US Open 2022. Chiar dacă de obicei jucătoarele se retrag din competiții din cauza unor accidentări, sportiva din Germania a precizat că motivul pentru care a luat această decizie este unul care îi aduce numai fericire: va deveni mamă.

Angelique Kerber Foto: FRANK MOLTER / AFP / Profimedia

În postarea de pe Facebook, Kerber a folosit mai multe emoticoane prin care a lăsat să se înțeleagă că va avea un copil.

„Mi-am dorit foarte mult să joc la US Open, dar în cele din urmă am decis că 2 vs 1 nu este o competiție corectă.

În următoarele luni, voi lua o pauză de la călătoritul pe tot globul ca jucătoare de tenis, dar, din nou, cred că este pentru cel mai bun motiv posibil! Îmi va fi dor de voi toți.

New York a fost adesea un punct de cotitură în cariera mea și pare că, într-un fel, anul acesta nu va fi diferit! De la reînceperea carierei mele în 2011 până la câștigarea titlului în 2016 și la a deveni numărul 1 în lume... US Open are un loc special în inima mea și mi-aș fi dorit să-mi pot lua rămas bun de la voi toți pe teren înainte de a nu mai fi prin preajmă în circuit pentru o vreme.

Să fiu o sportivă profesionistă înseamnă totul pentru mine, dar sunt recunoscătoare pentru noul drum spre care mă îndrept. Ca să fiu sinceră, sunt emoționată și încântată în același timp. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu - înseamnă totul pentru mine” - Angelique Kerber, pe Facebook.

Cine este Angelique Kerber

Angelique Kerber urca pe 12 septembrie 2016 pe prima poziție în clasamentul WTA. În vârstă de 34 de ani, sportiva din Germania a câștigat 14 titluri WTA și are până acum în carieră 673 de victorii și 363 de înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis $31.886.468.

Angie are în palmares trei titluri de Grand Slam: US Open 2016, Australian Open 2016 și Wimbledon 2018.