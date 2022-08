Caroline Garcia s-a impus, duminică, în fața Petrei Kvitova, în finala turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Franțuzoaica s-a impus, scor 6-2, 6-2, într-o oră și 36 de minute de joc.

Garcia (35 WTA) va primit 412.000 de dolari şi 900 de puncte în clasamentul mondial pentru triumful de la Cincinnati, iar Kvitova (28 WTA) va încasa 242.800 de dolari şi 585 de puncte.

De știut:

Ultimul punct al partidei dintre Caroline Garcia și Petra Kvitova

Game. Set. GARCIA \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7



A SENSATIONAL week for @CaroGarcia as she wins the Cincinnati title \uD83C\uDFC6#CincyTennis pic.twitter.com/RhWEvYXGHb