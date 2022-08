Petra Kvitova (28 WTA) a învins-o pe Madison Keys (24 WTA), sâmbătă, în semifinalele turneului de la Cincinnati.

Cehoaica s-a impus, scor 6-7 (6), 6-4, 6-3, în două ore și 20 de minute de joc.

Kvitova se va înfrunta în finală cu câștigătoarea partidei dintre ​Caroline Garcia și Aryna Sabalenka (7 WTA, singura jucătoare din TOP 10 WTA rămasă în competiție).

