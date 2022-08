TENIS Miercuri, 17 August 2022, 09:37

Vlad Lupu • HotNews.ro

Simona Halep s-a calificat în turul doi la turneul de categorie „WTA 1000” de la Cincinnati după ce a învins-o greu, în trei seturi, pe Anastasia Potapova, După un nou succes, campioana de la Toronto a vorbit despre atuurile sale în fața rusoaicei.

Simona Halep Foto: Vaughn Ridley / Getty images / Profimedia

Halep s-a impus după două ore și 15 minute de joc, scor 6-4, 3-6, 6-3.

Simona Halep va da în turul doi peste Veronika Kudermetova, care a pierdut toate cele trei meciuri disputate până acum contra Simonei.

Simona Halep se declară o luptătoare după meciul câștigat în fața Anastasiei Potapova la WTA Cincinnati

„Doar am luptat până la final, ea e o luptătoare de asemenea, o jucătoare puternică, amândouă am avut un meci foarte bun, eu am fost obosită, dar e mereu minunat să termin cu o victorie.

Publicul m-a ajutat fără doar și poate, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. E mereu foarte plăcut să vă am alături, m-ați ajutat să trec mai departe.

Nu e ușor să mă concentrez iar la joc după un titlu, dar am vrut să vin aici și să lupt. Fiecare meci e important și am dat totul azi pe teren.

Mă voi bucura de ce se întâmplă acum. Voi lua meci cu meci și voi vedea cât de departe pot ajunge" - Simona Halep, după victoria cu Anastasia Potapova.

Meciul lui Halep contra Kudermetovei din turul doi va fi al doilea al zilei de miercuri de pe Terenul 3 în ceea ce privește tabloul feminin și nu va începe mai devreme de ora 01:30 (ora României). Partida va fi în direct pe Digisport 2.

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Cincinnati

Turul I - 6-4, 3-6, 6-3 vs Anastasia Potapova

Turul II - Veronika Kudermetova

Optimi - Paula Badosa

Sferturi - Ons Jabeur / Sorana Cîrstea / Petra Kvitova

Semifinale - Iga Swiatek / Garbine Muguruza / Jelena Ostapenko

Finală - Anett Kontaveit / Maria Sakkari / Aryna Sabalenka / Jessica Pegula / Emma Răducanu / Karolina Pliskova.

Western & Southern Open - Ultimul turneu înainte de US Open 2022

Competiție de categorie WTA 1000, turneul se dispută pe hard în perioada 15-21 august 2022. Are premii totale $2.527.250, iar la start pe tabloul principal se află 64 de jucătoare. Campioana en-titre este Ashleigh Barty (retrasă între timp din tenis), titlul cucerit anul trecut.

