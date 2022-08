Perioada de coșmar continuă pentru Naomi Osaka: sportiva din Japonia a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului „WTA 1000” de la Cincinnati.

Aflată pe locul 39 în clasamentul WTA, Osaka a cedat după o oră și 14 minute de joc în fața chinezoaicei Shuai Zhang (44 WTA), scor 6-4, 7-5.

Zhang o va întâlni în runda următoare a competiției americane pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 WTA).

Cvadruplă câștigătoare de Grand Slam, Naomi a obținut o singură victorie în ultimele trei luni și jumătate (perioadă în care a pierdut cinci meciuri).

La începutul lunii august, nipona a anunțat că va fi antrenată din nou tatăl ei, Leonard Francois.

Brilliant Zhang \uD83D\uDCAA



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 @zhangshuai121 defeats Osaka 6-4, 7-5 to move into the second round in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/LoUqj2EAza