TENIS Duminică, 14 August 2022, 16:17

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Aflată la prima finală din carieră la un turneu de categorie „WTA 1000” după ce a eliminat nume foarte importante la Toronto, Beatriz Haddad Maia este încrezătoare că poate să o învingă pentru a doua oară pe Simona Halep (a mai făcut-o și la Birmingham).

Beatriz Haddad Maia Foto: Nathan Denette / AP / Profimedia

Beatriz Haddad Maia, parcursul incredibil de la Toronto și finala cu Simona Halep

Sportiva din Brazilia a avut un parcurs de vis la competiția din Canada: le-a eliminat pe Martina Trevisan (26 WTA, campioană în acest an la Rabat), Leylah Fernandez (13 WTA, finalistă la US Open 2021), Iga Swiatek (lidera ierarhiei WTA), Belinda Bencic (12 WTA, campioană olimpică la Tokyo) și Karolina Pliskova (14 WTA, fost nr. 1 mondial).

Beatriz a descris-o pe Simona drept „o mare campioană”, dar a afirmat că va da totul pentru a obține al treilea titlu din acest an (s-a mai impus la Nottingham și la Birmingham).

„Simona este o jucătoare foarte competitivă. Pentru mine, ea este una dintre cele mai competitive jucătoare din circuit. Am jucat una împotriva celeilalte de curând la Birmingham și am câștigat acel meci, dar am pierdut la Australian Open. Am pierdut și în 2017.

Ea este o mare o campioană. Este o persoană care muncește foarte mult, dar asta nu mă va opri din a încerca să o înving iar. Asta mi-am propus. Știu că va fi o bătălie foarte grea. Dar, da, mă voi bucura de ea. Voi da totul pe teren. Voi încerca să joc agresiv.

Am învățat multe în meciul din semifinale, pentru că în momentele în care nu am fost prea agresivă, ea [Pliskova] a jucat mai bine decât mine. Vreau să îmbunătățesc mai multe lucruri până la ora finalei. Așa că, da, voi încerca să mă bucur și să joc punct cu punct” - Beatriz Haddad Maia.

Simona Halep vs Beatriz Haddad Maia 2-1

Halep și Haddad Maia s-au mai întâlnit de trei ori, iar sportiva noastră s-a impus în primele două meciuri.

2022, Birmingham: 6-3, 2-6, 6-4 pentru Hadad Maia

2022, Australian Open: 6-2, 6-0 pentru Halep

2017, Wimbledon: 7-5, 6-3 pentru Halep.

De știut:

Prin calificarea în finală, Simona Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 259.100 de dolari și 585 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





Simona Halep se află pe locul 9 în clasamentul WTA Live (urcare de șase poziții), iar câștigarea competiției din Canada ar ajuta-o să ajungă pe locul 6 în ierarhia mondială. La începutul anului, românca a anunțat că obiectivul ei în acest an este revenirea în Top 10 WTA.





Halep a câștigat de două ori Rogers Cup (fosta denumire a competiției), în 2016 și 2018, dar la Montreal. În 2021, Simona Halep s-a oprit în turul secund, fiind învinsă de Danielle Collins.

Traseul Simonei Halep la turneul de la Toronto

Turul I: 6-0, 6-2 vs Donna Vekic

Turul II: 6-4, 6-2 vs Shuai Zhang

Optimi: 6-2, 7-5 vs Jil Teichman

Sferturi: 6-4, 7-6(2) vs Cori Gauff

Semifinale: 2-6, 6-3, 6-4 vs Jessica Pegula

Finală: Beatriz Haddad Maia.